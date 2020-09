Eurazeo : Bank of America met le feu au titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo s'offre le tête du SBF120 en début de journée à la faveur d'un bond de plus de 8% à 48 euros. La société d'investissement est dopée par une note de Bank of America qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 57 euros contre 51 euros précédemment. La banque a révisé à la hausse ses estimations de collecte de fonds pour les exercices 2020-2021, reflétant la collecte en 2020 malgré le contexte difficile et l'amélioration récente de la performance du portefeuille.