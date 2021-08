Eurazeo : au sommet !

(Boursier.com) — Eurazeo grimpe de 0,7% ce mercredi à 85,90 euros, établissant un nouveau sommet boursier, alors que le broker Berenberg vise désormais un cours de 97 euros sur le groupe qui a publié des Actifs sous gestion (AUM) en hausse de 39% sur 12 mois à 25,6 MdsE (+18% sur 6 mois). Les levées de fonds ont été record au S1 à 2,4 MdsE, plusieurs fonds majeurs ayant terminé leurs levées ce semestre au-dessus de leur objectif initial (Growth, Private Debt, Secondaries)

Les Commissions de gestion ressortent ainsi en hausse de 17% à 135 ME au S1, dont +30% pour les tiers.

L'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'est inscrit à 99,1 euros, au plus haut niveau historique, en hausse de 18% depuis fin 2020 et de +42% sur 12 mois, dividende inclus, avec une cristallisation de valeur de 6 euros à l'occasion des nombreuses cessions annoncées et une forte progression de la valeur des actifs, notamment sur le segment Growth Investissements soutenus grâce à un 'dealflow' riche.

Le résultat net du S1 part du groupe est ressorti à 476 ME et la trésorerie nette à fin juin 2021 à 315 ME.