Eurazeo annonce son entrée au capital de Sevetys

(Boursier.com) — Eurazeo annonce aujourd'hui son entrée au capital de Sevetys aux côtés de l'équipe de management et de vétérinaires associés. Cet investissement1 devrait représenter un montant global d'environ 250 millions d'euros. Fondé en 2017, Sevetys est un groupe d'établissements de soins vétérinaires avec plus de 200 cliniques réparties sur l'ensemble du territoire français. Le groupe, principalement spécialisé dans les soins dédiés aux animaux de compagnie, est en pleine expansion avec l'intégration de plus de 80 nouvelles structures depuis le début de l'année 2022.

Aujourd'hui, le groupe Sevetys se positionne comme un des leaders français du marché, offrant une proposition de valeur claire aux vétérinaires qui le rejoignent. Formation continue, culture de l'autonomie médicale, mutualisation des moyens et infrastructure commune font aujourd'hui la force du réseau Sevetys, structuré autour d'une quinzaine de plateformes régionales.