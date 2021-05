Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II

Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II), second véhicule de la gamme ISO dédiée aux particuliers. Le fonds participe au financement de la croissance de PME/ETI européennes non cotées. La collecte du fonds ISO II avait été lancée en octobre 2019 et a dépassé de plus de 30 ME sa cible initiale.

Comme son prédécesseur, ISO II prend part à un programme d'investissement plus large dédié aux investisseurs institutionnels internationaux. Au travers de transactions secondaires, ISO II a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement de sociétés non cotées européennes. A terme, le fonds devrait être exposé à plus d'une centaine d'entreprises en croissance et profitables.

La crise économique liée à la pandémie de la Covid-19 n'a pas freiné la collecte du fonds ISO II, qui a considérablement dépassé sa taille cible, et qui est déjà investi à 30%. Au cours de cette collecte, le nombre de partenaires de distribution et leur typologie a augmenté significativement. En plus des partenaires bancaires habituels de la société de gestion, les cabinets de gestion de patrimoine Cyrus Conseil, Althos Patrimoine et Herez comptent notamment parmi les distributeurs du fonds.

Eurazeo gère près de 2 milliards d'euros pour le compte de clients privés. Depuis 20 ans, le Groupe leur permet d'accéder aux stratégies habituellement réservées aux investisseurs institutionnels, en comptes titres et en assurance-vie. Grâce à son expertise reconnue, le Groupe est en mesure d'offrir à ses clients particuliers un accès sur mesure au rendement du Private Equity.

Agathe Bubbe, Private Client Solutions Manager, a déclaré : "Le succès de ce fonds souligne l'intérêt croissant de la clientèle privée pour cette classe d'actifs qui allie performance et diversification. Grâce à un réseau de partenaires de plus en plus important, nous comptons déjà renouveler l'expérience en lançant en 2022 un troisième opus aux côtés de nos offres d'ores et déjà disponibles."