Eurazeo annonce le closing final de son 5ème fonds de "direct lending"

Eurazeo annonce le closing final de son 5ème fonds de "direct lending"









Crédit photo © Eurazeo

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le closing final de son cinquième fonds de "direct lending" à 1,5 milliard d'euros, surpassant l'objectif initial fixé à 1,2 milliard d'euros. A cela s'ajoute 500 millions d'euros en fonds et mandats de dette privée, portant à 2 milliards le cinquième programme Private Debt d'Eurazeo.

Cette levée réussie conforte la position de leader du financement des PME européennes de l'équipe depuis près de 15 ans. Capitalisant sur le succès des quatre générations de fonds précédentes, Eurazeo a bénéficié de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques et a su attirer de nombreux nouveaux investisseurs. Plus de 70% des investisseurs du fonds sont maintenant situés hors de France.

L'équipe Private Debt, qui gère près de 5 milliards d'actifs, arrange des dettes seniors ou subordonnées pour des PME dont la valorisation est comprise entre 30 et 300 millions d'euros en Europe. Elle a participé depuis sa création en 2007 à plus de 120 opérations pour un volume cumulé de 3,6 milliards d'euros. Forte d'une équipe internationale de 21 investisseurs, l'équipe se concentre sur des secteurs en forte croissance (tech, santé, services professionnels...) et déploie la stratégie ESG ambitieuse "O+" du groupe Eurazeo.

Portée par un environnement dynamique et un rythme d'investissement soutenu, l'équipe Private Debt d'Eurazeo envisage d'ores-et-déjà le lancement de son prochain véhicule, Eurazeo Private Debt VI. Depuis son lancement en 2019, le fonds Private Debt V a investi près de 80% des engagements totaux, dont plus de la moitié situés hors de France, dans 15 sociétés comme par exemple Avenga (Allemagne), SAS (Espagne), Pepe Parts (Pays-Bas) ou Ylda (Italie).

François Lacoste, Managing Partner et Responsable de l'activité Private Debt d'Eurazeo, déclare : "Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la confiance de nos investisseurs en ces temps inhabituels et sommes fiers d'avoir dépassé notre objectif initial de collecte de fonds. Nous sommes persuadés que le marché de la dette privée restera source de nouvelles opportunités pour Eurazeo. Nous sommes impatients d'investir dans des sociétés performantes et prometteuses, aux côtés des équipes de management et de nos sponsors en Europe".