Eurazeo annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Scaled Agile

(Boursier.com) — Eurazeo annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Scaled Agile, premier fournisseur de contenu de formation professionnelle et de certifications ainsi que de la plateforme digitale visant à la mise en oeuvre des pratiques agiles.

Eurazeo et ses partenaires détiendront la majorité du capital et investiront environ 300 millions de dollars aux côtés des investisseurs existants Leeds Equity Partners et de l'équipe de direction de Scaled Agile. Les termes définitifs de l'opération seront communiqués une fois la transaction réalisée.

Fondée en 2011 et basée à Boulder, Colorado (USA), Scaled Agile a développé le contenu SAFe qui permet aux grandes entreprises de développer les compétences nécessaires pour accompagner la transformation digitale, dans un contexte où elle devient essentielle pour réussir sur le long terme. Scaled Agile a formé plus d'un million de professionnels au sein de plus de 20.000 entreprises à l'échelle internationale. Son offre comprend un système de contenu éducatif, des formations en ligne, des espaces collaboratifs, des outils applicatifs aidant à l'implémentation de l'agilité à grande échelle, ainsi que des certifications dans le monde entier, via sa plateforme digitale propriétaire et un réseau mondial de plus de 500 partenaires.

La réalisation de l'opération, prévue d'ici la fin de l'année 2021, reste soumise aux conditions préalables habituelles pour ce type de transaction.