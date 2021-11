(Boursier.com) — Eurazeo annonce la nomination de William Kadouch-Chassaing comme Directeur général finances et stratégie du Groupe. Il succédera à Philippe Audouin à la fin de son mandat de membre du Directoire en mars 2022.

M. Kadouch-Chassaing, 52 ans, accompagnera la très forte ambition de développement d'Eurazeo. Ancien banquier d'affaires, Directeur de la stratégie puis Directeur financier dans des institutions de référence au niveau mondial comme JP Morgan et la Société Générale, M. Kadouch-Chassaing apportera son expérience et sa compétence dans des domaines clés pour la poursuite de la croissance du Groupe : pilotage des affaires financières du Groupe et de la gestion des fonds, stratégie d'allocation d'actifs, stratégie de croissance organique et externe, relations avec le marché et les actionnaires, trésorerie et financements.

Expert de la gestion des fonds propres dont il avait la responsabilité à la Société Générale, M. Kadouch-Chassaing dispose également d'une forte connaissance du marché de l'asset management et de la gestion pour compte de tiers. Il est notamment membre du Conseil d'administration d'Amundi depuis 2018. Cette double expertise contribuera fortement au renforcement du modèle singulier d'Eurazeo, acteur européen de premier plan de la gestion d'actifs doté d'importants capitaux permanents. Fort de son expérience au sein d'acteurs mondiaux de premier plan, il participera également activement à la stratégie d'expansion internationale d'Eurazeo.

Eurazeo remercie chaleureusement et avec une immense reconnaissance Philippe Audouin pour sa contribution essentielle au service du Groupe et ses actionnaires au cours des vingt dernières années. Son parcours, ses réalisations et sa place singulière dans l'histoire d'Eurazeo seront salués à l'occasion de son départ effectif après l'Assemblée générale mixte du 28 avril 2022.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire a déclaré : "Je suis très heureuse d'accueillir William Kadouch-Chassaing comme Directeur général finances et stratégie du Groupe. C'est une grande chance pour Eurazeo de pouvoir poursuivre et accélérer son développement en s'appuyant sur un professionnel aussi compétent, reconnu, engagé et doté d'une personnalité aussi riche. Sa nomination à un poste stratégique témoigne de notre ambition : amplifier la dynamique de création de valeur pour nos actionnaires et nos parties prenantes et accélérer encore le développement de l'activité de gestion d'actifs. Son expérience dans des grandes institutions financières internationales sera également décisive pour accompagner une organisation en forte croissance. Il sera un successeur formidable pour Philippe Audouin dont je salue avec amitié et une immense gratitude la contribution et la fidélité à Eurazeo. Son action, sa compétence, sa personnalité ont faconné ce Groupe, qui lui doit beaucoup."