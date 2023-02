Eurazeo annonce la mise en place d'un nouveau Directoire

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance d'Eurazeo annonce ce lundi la mise en place d'un nouveau Directoire composé de deux Présidents, Christophe Bavière et William Kadouch Chassaing, ainsi que Sophie Flak et Olivier Millet.

Ce nouveau Directoire, désigné à l'unanimité par le Conseil de Surveillance, a pour mission d'accélérer le développement d'Eurazeo vers la gestion pour compte de tiers, d'optimiser la stratégie d'allocation des ressources et de poursuivre l'amélioration des performances financières et extra-financières de la société pour ses clients et ses actionnaires, en s'appuyant sur les équipes talentueuses d'Eurazeo.

Le Conseil de Surveillance et Virginie Morgon ont décidé conjointement qu'il soit mis fin à ses fonctions de Présidente et membre du Directoire d'Eurazeo. Les mandats de MM. Nicolas Huet, Secrétaire Général d'Eurazeo et Marc Frappier, en charge de l'activité Mid-large buyout, ont également pris fin. Ces derniers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à fin avril 2023.

Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance a déclaré : "Le Conseil remercie chaleureusement Virginie Morgon pour son rôle à la tête du Directoire d'Eurazeo et sa contribution majeure à l'entreprise. Depuis qu'elle a rejoint Eurazeo en 2008, Virginie Morgon a accéléré la croissance, la diversification et l'internationalisation du Groupe. Sous son impulsion, Eurazeo est devenu une des plateformes d'investissement privé leader en Europe, capable d'accompagner les entreprises depuis le capital-risque jusqu'aux opérations d'envergure. Son engagement fort en faveur de l'ESG a permis à Eurazeo de bénéficier d'un facteur clé de différenciation stratégique parmi les acteurs de la gestion d'actifs. Le Conseil salue et remercie également Nicolas Huet et Marc Frappier pour leur contribution au développement d'Eurazeo.

Avec la mise en place d'un nouveau Directoire, collégial et resserré, formé de Christophe Bavière, William Kadouch Chassaing, Sophie Flak et Olivier Millet, le Conseil a souhaité insuffler une nouvelle dynamique pour accélérer le développement des activités d'Eurazeo et déployer une stratégie performante et créatrice de valeur au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Le Conseil de Surveillance place toute sa confiance dans le nouveau Directoire, regroupant des profils et des compétences complémentaires et expérimentés pour amplifier la transformation d'Eurazeo et faire de la société un acteur majeur de la gestion d'actifs en Europe en s'appuyant sur la diversité de tous les talents de ses équipes".

Virginie Morgon a déclaré : "Je quitte mes fonctions après 14 ans à la direction d'Eurazeo avec l'immense fierté de la transformation réussie du Groupe, devenu un des grands leaders de l'investissement privé en Europe. Un Groupe performant qui a connu une croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années. Un Groupe devenu mondial, présent dans 10 pays. Un Groupe diversifié en métiers, chacun positionné comme leader sur son marché. Un Groupe devenu moderne, pionnier et leader en ESG. Une institution indépendante, responsable, éthique, actrice de la Cité et financeur de l'économie réelle, des entrepreneurs et de l'innovation. Ma gratitude est immense pour les équipes d'Eurazeo qui m'ont inspirée pendant toutes ces années, pour nos clients, nos actionnaires et les dirigeants d'entreprises qui m'ont fait confiance."

Les résultats de l'année 2022 seront présentés comme annoncé le 8 mars 2023. Eurazeo réaffirme sa confiance dans la qualité de ses actifs, de ses stratégies d'investissement et la solidité de son modèle économique et financier.