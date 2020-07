Eurazeo annonce la cession par Idinvest Partners de TeleClinic

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la cession par Idinvest Partners de TeleClinic, plateforme leader de la télémédecine en Allemagne, au groupe suisse Zur Rose, acteur pharmaceutique mondial et leader européen de la epharmacie. Le TRI réalisé à travers cette cession est de 40%.

Fondée en 2015, et entrée au portefeuille Venture d'Eurazeo en 2018, TeleClinic a été pionnière dans le développement de la téléconsultation et des ordonnances électroniques remboursées par la sécurité sociale allemande. Depuis son premier tour de table en 2018 et sa levée de fonds de 7 millions d'euros, TeleClinic a démontré son fort potentiel de croissance soutenu par le remarquable développement de la médecine digitale. Depuis la pandémie de Covid-19 et les contraintes de distanciation sociale, son usage s'accélère à l'échelle mondiale.

Cette cession, réalisée seulement 2 ans après son investissement, confirme la stratégie Venture d'Eurazeo déployée depuis déjà 5 ans dans le secteur de la santé digitale. Ainsi, l'équipe Venture d'Eurazeo a réalisé deux investissements dans ce secteur : dans les sociétés Lifebit, processeur de big data pour la recherche, et Kaia Health, leader de la thérapeutique numérique. Ces investissements renforcent les ambitions du Groupe et sa vision à long terme, afin d'accompagner l'évolution de la médecine et répondre aux enjeux de la santé à venir.