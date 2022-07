Eurazeo annonce avoir dépassé l'objectif de levée de son fonds PME IV1 à plus d'1 MdE

(Boursier.com) — Eurazeo annonce avoir dépassé l'objectif de levée de son fonds PME IV1 à plus d'1 milliard d'euros, un montant en hausse de plus de 50% par rapport au fonds précédent.

Ce succès illustre la réussite et l'attractivité de la stratégie d'Eurazeo dédiée à l'internationalisation des PME françaises leaders sur leur secteur.

Depuis 2006, cette stratégie est passée de 50 millions d'euros à plus d'1 milliard. Uniquement financée par le bilan d'Eurazeo en 2011, la part des investisseurs institutionnels et privés atteint aujourd'hui plus de 60% contre 38% pour le fonds précédent.

Parmi ces investisseurs partenaires figurent des institutionnels de premier rang - gérants d'actifs, fonds souverains et compagnies d'assurance - et familiaux en provenance de France (64%), d'Europe hors France (24%), et d'Asie (12%).

Cette confiance renouvelée traduit également la performance de la stratégie Small-mid buyout d'Eurazeo confortée notamment, par la qualité du track record de cessions. Parmi celles-ci, celles du Groupe Orolia (x3,7), de Vitaprotech (x3,2)2 et de Intech Médical (x3) illustrent la sélectivité d'Eurazeo en matière d'investissement et de transaction de ses entreprises partenaires.