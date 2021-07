Eurazeo : Altaïr entre en négociations exclusives en vue d'acquérir le groupe Briochin

(Boursier.com) — Altaïr , société dont l'actionnaire de référence est Eurazeo, annonce être entrée en négociations exclusives avec Monsieur Philippe Allio pour acquérir le groupe Briochin dont il est l'actionnaire et dirigeant.

Altaïr est le leader français des produits d'entretien en distribution spécialisée avec notamment les marques Starwax et Starwax the Fabulous. Briochin est le leader des produits d'entretien authentiques en distribution alimentaire. Les deux sociétés partagent des valeurs communes de qualité, de tradition artisanale, et d'engagement en matière de développement durable.

Cette acquisition permettrait à Altaïr de devenir le champion français multi-canal de l'entretien spécialiste, authentique et responsable.