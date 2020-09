Eurazeo acquiert le solde du capital d'Idinvest Partners

(Boursier.com) — Eurazeo , déjà détenteur de 80% du capital d'Idinvest Partners annonce avoir conclu un accord portant sur l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes auprès de Christophe Bavière, Benoist Grossmann et de leurs associés.

L'accélération de cette acquisition qui, aux termes de l'accord conclu en 2018, devait intervenir par paliers en 2021 et 2022 consolide l'organisation du Groupe au service de son projet stratégique. Elle permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d'Eurazeo et au nouvel ensemble de s'appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d'investissement, de levée de fonds et d'expertises opérationnelles.

Cette acquisition sera réalisée d'ici la fin de l'année 2020. Le prix sera payé principalement en numéraire. Une partie des titres Idinvest sera apportée en nature à Eurazeo ce qui donnera lieu à une augmentation de capital de moins de 1% de son capital actuel. Les modalités précises de l'opération seront décrites ultérieurement.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo a déclaré : "L'acquisition de la totalité du capital d'Idinvest est naturelle. Son anticipation témoigne de la volonté de l'ensemble des partenaires d'Idinvest de s'inscrire pleinement dans le projet stratégique du Groupe et de construire le leader européen de référence au service des entreprises à tous les stades de leur développement. Grâce à cette opération, Eurazeo offre à ses actionnaires, à ses investisseurs partenaires et aux équipes de management des sociétés que nous accompagnons la force d'un Groupe unique et intégré, diversifié à travers quatre classes d'actifs et porté par des équipes expertes présentes dans 10 pays. Je suis très heureuse que cette opération ait pu être accélérée".