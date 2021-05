Eurazeo : accord pour la vente de la participation dans Planet à Advent sur la base d'une valorisation de 1,8 Mds

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Planet à Advent International. Cet accord prévoit un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent. Les deux groupes d'investissement contrôleront conjointement Planet.

Cet accord valorise Planet à 1,8 milliard d'euros faisant ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple 2,5x l'investissement initial et un TRI d'environ 19%.

Planet est un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée qui offre aux acteurs du commerce de détails, de l'hôtellerie, de la restauration, des parkings et du secteur financier des produits digitaux innovants.

Avec Planet ces acteurs bénéficient d'une solution intégrée d'acceptation de paiements domestiques, internationaux et alternatifs ainsi que des services à valeur ajoutée comme la conversion de devises ou de remboursement de TVA. En s'associant à Planet, ces clients permettent aux consommateurs finaux de bénéficier d'une expérience omnicanale améliorée tout en générant des revenus additionnels grâce aux services de paiements à valeur ajoutée de Planet.

Avec l'appui d'Eurazeo et d'Advent, Planet poursuivra son développement tant par croissance organique que par acquisitions.

Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner, mid-large buyout, a déclaré : "Eurazeo a été un partenaire de choix de l'équipe de management de Planet pour mener à bien sa transformation en un acteur mondial des solutions de paiement à valeur ajoutée. Depuis 2015, Planet a vu sa taille tripler grâce à une combinaison de croissance organique et d'opérations de croissance externes stratégiques. Ce parcours met en lumière notre stratégie : accompagner des entreprises à fort potentiel opérant sur des marchés aux fondamentaux solides et au potentiel de développement international. Nous sommes impatients de participer à la prochaine étape du développement de Planet."

Edouard Guigou, Managing Director, mid-large buyout a ajouté :

"Nous sommes ravis de nous associer avec Advent qui possède une solide expertise dans le secteur des paiements pour contribuer à l'accélération de la croissance de Planet. Ensemble, nous aiderons Planet à confirmer sa position d'acteur leader des paiements intégrés."