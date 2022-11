Eurazeo : accord pour la cession de sa participation majoritaire dans NEST New York

(Boursier.com) — Eurazeo , annonce avoir conclu un accord pour la cession de sa participation majoritaire dans NEST New York, marque leader dans le secteur de la parfumerie lifestyle, à un groupe d'investisseurs mené par North Castle Partners ("North Castle"), société de capital-investissement axée sur les consommateurs. Eurazeo et Laura Slatkin, fondatrice de NEST, conserveront une participation minoritaire.

L'opération valorise NEST à environ 200 millions de dollars et fait ressortir pour Eurazeo un multiple brut de 2,7x l'investissement initial. La transaction devrait être conclue à la fin du mois de novembre.

NEST a été le premier investissement de l'équipe Brands en mai 2017. Avec le soutien d'Eurazeo, l'équipe dirigeante de NEST a renforcé ses capacités d'innovation produit, développé la notoriété de la marque et accéléré de manière significative son développement digital. En conséquence, les ventes globales de la marque ont triplé, les ventes directes aux consommateurs ont été multipliées par 10 et les marges d'EBITDA ont considérablement augmenté.

NEST est aujourd'hui la première marque de parfumerie lifestyle de luxe aux États-Unis et l'une des dix premières marques de parfumerie fine pour femmes chez Sephora aux Etats-Unis. Régulièrement saluée pour ses capacités d'innovation, NEST a remporté deux prix Allure Best of Beauty 2022 et a été nommée "Best New Beauty Brand" au Royaume-Uni par The Fragrance Foundation.