(Boursier.com) — Eurazeo a signé un accord d'exclusivité en vue d'investir dans la société Aroma-Zone, pionnier français en matière d'aromathérapie, de beauté et de bien-être naturel et DIY, construit sur un modèle digital de vente au client en direct.

Eurazeo et ses partenaires investiraient environ 410 millions d'euros en vue de devenir le partenaire de référence d'Aroma-Zone aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice, qui resterait un actionnaire significatif au capital de la société. Les termes définitifs de l'opération seraient communiqués lors de sa réalisation.

Créée en 1999 comme un site d'information sur les huiles essentielles, Aroma-Zone est aujourd'hui une des principales plateformes commerciales digitales qui se différencie par : - Une offre naturelle et transparente, notamment au regard de l'origine des matières premières et de la composition des produits, s'appuyant sur le concept du "fait-maison" et de la mise à disposition d'une information riche et pédagogique ; - La meilleure qualité au prix juste reposant sur un modèle direct de "bout-en-bout" de la chaîne : en amont avec un réseau de près de 300 partenaires producteurs de matières premières, et en aval avec les clients, à travers un modèle digital de vente au client en direct ; - Une communauté de clients fidèle, prescriptrice et impliquée dans la co-construction de la marque ; - Des pratiques responsables et éthiques, et une recherche de minimisation de l'impact sur l'environnement.

Aroma-Zone, basée à Cabrières d'Avignon en Provence, emploie plus de 350 personnes et distribue ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France.

Fort d'une innovation permanente, inspirée d'une interaction constante avec sa communauté de clients fidèle, le groupe Aroma-Zone a réussi à développer une offre unique de plus de 1.900 références et 3.000 recettes, adressant aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs annuellement.

Eurazeo accompagnerait Aroma-Zone dans sa stratégie de croissance en faisant bénéficier la société de la force de son réseau international ainsi que de son expertise dans les secteurs de la consommation et du digital. Eurazeo aiderait Aroma-Zone à améliorer sa plateforme commerciale digitale en France et à la développer à l'international, tout en continuant à ouvrir de nouveaux points de vente physiques.