Eurazeo a levé le montant record de 2,8 MdsE en 2020 pour investir dans l'économie réelle

Eurazeo a levé le montant record de 2,8 MdsE en 2020 pour investir dans l'économie réelle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Eurazeo a levé 2,8 milliards d'euros auprès d'investisseurs partenaires sur l'ensemble de l'année 2020, en augmentation de +18% par rapport à 2019.

Dans un environnement volatile lié à la crise sanitaire, cette performance atteste une nouvelle fois de la pertinence de la stratégie de diversification d'Eurazeo. Investisseur de premier plan sur les marchés privés, le Groupe est l'un des rares en Europe à pouvoir offrir à ses clients des solutions d'investissement sur trois classes d'actifs à fort rendement - Private Equity, dette privée et actifs immobiliers et infrastructures -, sur l'ensemble du cycle de développement des entreprises - venture, growth, PME, mid-to-large cap -, et avec une expertise sur l'ensemble des secteurs d'activités porteurs.

La confiance renouvelée ou nouvelle de grands investisseurs internationaux américains, européens et asiatiques illustre le succès de la stratégie d'expansion globale d'Eurazeo, aujourd'hui présent dans 10 pays.

Le groupe poursuit : "Illustration de la pertinence de chacune de nos stratégies d'investissement sur leur marché respectif, tous les fonds d'Eurazeo actuellement en cours de levée ont contribué à l'excellente dynamique de 2020 :

-Les capitaux levés en Venture et Growth dépassent les 700 ME en 2020, presque trois fois plus qu'en 2019 grâce au lancement réussi du fonds Eurazeo Growth III,

-Le fonds Eurazeo China Acceleration Fund en partenariat avec le Chinese Investment Corporation et BNPP a levé une première tranche de 200 ME et réalisé ses premiers investissements aux côtés des stratégies Eurazeo Capital et Eurazeo PME

-L'activité "Private Funds" a poursuivi sa croissance avec une hausse de 75% des montants levés en 2020".

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Le montant record de fonds levés en 2020 témoigne de la confiance qu'accordent les investisseurs de premier plan à Eurazeo et à ses équipes. Grâce à notre diversification, à notre présence mondiale, à l'expertise de nos équipes spécialisées, nous poursuivons, dans un environnement complexe, l'accompagnement du développement des entreprises et le soutien à la transformation du tissu économique en particulier dans la Tech et la santé. Nous le faisons dans un souci de performance et de responsabilité, au service de nos investisseurs et des sociétés dont nous sommes actionnaires."