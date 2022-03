Eurazeo : 2Ride franchit une nouvelle étape avec l'acquisition de Troy Lee Designs

(Boursier.com) — Eurazeo est actionnaire de 2Ride, leader en matière de conception et de production d'équipement moto et outdoor (casques, vêtements techniques et équipements de protection), depuis 2018. L'équipe Small-Mid buyout d'Eurazeo soutient l'ambition du management de créer un leader mondial de la protection de la personne liée à la mobilité urbaine et l'outdoor, avec un axe fort porté sur le design, la qualité et la maitrise de la 'supply chain'.

Depuis son entrée au capital, Eurazeo a permis à 2Ride d'accélérer son développement avec notamment l'acquisition de la société italienne NOLAN, et le renforcement de sa R&D avec l'acquisition de l'entreprise Ci.Erre.E. basée à Brembate en Italie. Le Groupe 2Ride franchit une nouvelle étape avec l'acquisition de Troy Lee Designs, marque américaine incontournable dans le monde du VTT, BMX et de la moto.