Eurazeo : 27 MdsE sous gestion fin septembre

(Boursier.com) — A fin septembre 2021, les actifs sous gestion d'Eurazeo s'élèvent à 27 MdsE, en hausse de 44 % sur 12 mois, et de 24 % depuis fin 2020. Eurazeo gère des capitaux pour le compte d'investisseurs partenaires pour 19,2 MdsE, en hausse de 44 % sur 12 mois glissants, ainsi que les capitaux permanents du

Groupe (Actif Net Réévalué ou ANR) pour 7,8 MdsE en hausse de 44 % sur un an (+46 % par action, dividende inclus), et de +16 % par rapport à fin décembre 2020. Pour rappel, conformément à notre méthodologie, les actifs non cotés, qui représentent 100 % des actifs au bilan du Groupe, ne font pas l'objet d'une revalorisation trimestrielle.

La trésorerie d'Eurazeo demeure solide, avec une position de trésorerie nette à fin octobre 2021 de 697 ME. A fin septembre, la trésorerie nette s'établissait à 199 ME. Le Groupe dispose d'une ligne de crédit syndiquée (RCF) confirmée et actuellement non tirée de 1,5 MdE. Le Groupe dispose à la même date de 4,1 MdsE drypowder (engagements non tirés auprès des investisseurs partenaires). Fin septembre 2021, le Groupe détient 2,4 millions d'actions propres soit 3,1 % du total des actions en circulation (79 224 529 actions).

Le chiffre d'affaires économique du portefeuille progresse de +23 % sur les neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même

période de 2020 (+21 % par rapport au 9M 2019), hors segment Voyages et Loisirs qui montre "des signes encourageants" de repriseL L'ANR par action ressort à 99 Euros (non réévalué au T3).