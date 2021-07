Eurasia publie un chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de 19,1 ME

(Boursier.com) — Eurasia Groupe, société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, publie son chiffre d'affaires réalisé sur le 1er semestre 2021. En application de l'IAS 17, le groupe précise que le chiffre d'affaires correspond au montant des revenus locatifs et des charges refacturées aux locataires des sociétés consolidées. Sur ce semestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 19,1 ME, en hausse de 2,7% par rapport au niveau d'activité enregistré sur le 1er semestre 2020 qui s'était établi à 18,6 ME.

Caractérisé par une commercialisation dynamique et la montée en puissance sur de nouveaux projets structurants, ce semestre a démontré une nouvelle fois la solidité du business-model du Groupe. Dans un contexte inédit marqué par un nouveau confinement et une reprise économique encore incertaine, cette performance traduit surtout la solidité du portefeuille clients du Groupe et illustre la qualité des actifs détenus, géographiquement implantés dans des centres urbains dynamiques, adaptés à des locations longue durée.

Eurasia Groupe a été capable de renforcer une nouvelle fois sa base locative tout en sécurisant un haut niveau de revenus récurrents. La flexibilité démontrée dans l'accompagnement financier et commercial de certains clients ayant subi des fermetures administratives lui a ainsi permis, en contrepartie, de fidéliser durablement ces locataires en place et d'obtenir des allongements d'engagements sur des durées fermes.

Le Groupe a également poursuivi son développement sur l'activité récente de promotion immobilière et de suivi des permis déposés, cette activité étant amenée à représenter un accélérateur de la croissance du Groupe à moyen terme. Forte dynamique commerciale et accélération à venir dans l'activité de promotion immobilière

L'agilité démontrée par le Groupe et son expertise immobilière continueront à être le moteur de son développement futur, intégrant à la fois le sourcing de nouvelles opportunités d'acquisitions sur des opérations matures et l'accélération des activités de promotion immobilière, principalement sur la petite couronne francilienne, territoire sur lequel le Groupe a su historiquement se développer et affirmer son savoir faire.

Au cours du second semestre 2021, le Groupe va ainsi poursuivre la valorisation de son patrimoine existant et concentrer ses efforts dans la branche "promotion immobilière" en renforçant son foncier afin de sécuriser de la croissance additionnelle à moyen terme.

Prochain rendez-vous

Publication des comptes consolidés du 1er semestre 2021 21 octobre 2021 après bourse.