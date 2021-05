Eurasia : passage en cotation continue des actions le 25 mai

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EURASIA GROUPE, société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce que son titre passera d'un mode de cotation au fixing à un mode de cotation en continu à partir du 25 mai 2021 inclus.

Ce changement de mode de cotation a pour objectif d'offrir une meilleure liquidité aux actionnaires d'EURASIA GROUPE et d'accroître l'attractivité du titre.

À compter de la séance de Bourse du 25 mai 2021, les titres d'EURASIA GROUPE seront donc traités en continu sur Euronext Growth, de 9h à 17h30, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 et une période de pré-clôture de 17h30 à 17h35, suivie du fixing de clôture à 17h35.

Le contrat de liquidité actuel, confié à la société Tradition Securities And Futures (TSAF) continuera d'assurer la fluidité des échanges.