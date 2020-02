Eurasia Groupe : Société des Tubes de Montreuil obtient un financement de 5 ME

(Boursier.com) — Eurasia Groupe annonce la mise en place d'un financement de 5 millions d'euros obtenu par sa filiale Société des Tubes de Montreuil auprès d'un établissement bancaire européen. Il permet de bénéficier d'une première enveloppe nécessaire à la viabilisation des terrains, conception des programmes et à la phase de dépôt des permis de construire dans le cadre du lancement d'un programme en Seine-Saint-Denis.

Souhaitant développer et diversifier ses activités, Eurasia Groupe se positionne depuis quelques années sur des projets de promotion et de co-promotion immobilière. A ce titre, le Groupe a réalisé en 2018 l'acquisition de la Société des Tubes de Montreuil, propriétaire d'actifs immobiliers (110.000 m2) situés sur les communes du Blanc-Mesnil et du Bourget (93). Eurasia Groupe compte développer un projet d'envergure sur ces parcelles avec différentes tranches d'un vaste programme immobilier composé d'habitations et de commerces pour un chiffre d'affaires supérieur à 400 ME. Ce projet sera pleinement intégré au futur "Grand Paris".