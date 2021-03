Eurasia Groupe : fait le point sur ses ambitions au coeur du Grand Paris

(Boursier.com) — Eurasia Groupe, société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, précise l'évolution de son parc immobilier à fin décembre 2020. Dans un contexte sanitaire complexe pour les acteurs immobiliers, le Groupe démontre son dynamisme et la force de sa stratégie de croissance. Positionné historiquement sur l'acquisition d'actifs immobiliers et de réserves foncières, le patrimoine du Groupe est aujourd'hui composé d'entrepôts logistiques, de magasins showrooms, de commerces de proximité et de bureaux.

A la clôture de l'exercice 2020, le parc immobilier d'Eurasia Groupe totalise 290.000 m2. En nombre d'actifs, il est en croissance de 18% par rapport à la fin d'exercice 2019, passant de 39 à 46 biens. Au sein de ce patrimoine, 24 sont détenus et opérés directement par le Groupe, 11 sont gérés en sous-location et 11 correspondent à des projets de promotion immobilière en cours pour plus de 120.000 m2 SDP (Surface De Plancher).

A la suite d'une première opération d'acquisition du centre commercial de Blanc-Mesnil en 2017, Eurasia Groupe a su capitaliser sur son savoir-faire régional et valoriser certains Territoires de la petite couronne. Ses actifs patrimoniaux sont à ce jour situés à 89% en Ile-de-France, majoritairement dans le nord-est parisien, et à 11% en province, à savoir Saint-Lô (50), Le Havre (76) et Dunkerque (59).

Le taux d'occupation, supérieur à 95%, se maintient à un niveau élevé correspondant aux standards du Groupe depuis sa création, et illustre une demande toujours forte pour les biens gérés par Eurasia Groupe en même temps qu'il traduit la qualité des implantations choisies.

Dans un environnement immobilier fragilisé par l'impact de la crise sanitaire, Eurasia Groupe présente un bilan attractif et solide. Le montant des capitaux propres s'élève, à fin juin 2020, à 125,1 millions d'euros. Ces fonds propres permettent au Groupe d'afficher un ratio "Loan-to-Value" d'environ 26%, qui se place parmi les plus faibles de l'environnement des sociétés foncières cotées, au moment même où l'accès au crédit se complexifie.

Cette position financière permet au Groupe de disposer d'une marge de manoeuvre significative pour mener à bien les développements en cours et saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions. Elle est le fruit de multiples savoir-faire et d'expertises à la fois commerciales, règlementaires, juridiques et administratives. Elle résulte surtout de la qualité, en amont, de la prospection foncière, de l'analyse du potentiel locatif de chaque opération, du soin apporté à l'analyse de solvabilité de ses futurs clients et de la proximité entretenue avec ces derniers afin d'assurer la continuité locative.

Les développements menés en 2020 ont permis au Groupe d'affirmer son positionnement d'acteur majeur du renouveau immobilier sur la petite couronne francilienne. Eurasia Groupe compte ainsi s'intégrer durablement dans la maîtrise d'usage de ces nouveaux espaces de vie, participer activement à y créer les conditions d'accueil de nouveaux habitants, d'espaces de bureaux et de services tertiaires.

Eurasia Groupe publiera ses résultats financiers de l'exercice 2020, le 28 avril.

