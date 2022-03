Eurasia Groupe : Acquisition de la Tour La Villette

(Boursier.com) — EURASIA GROUPE, société foncière spécialisée dans l'acquisition et la détention d'actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, annonce l'acquisition effective de 100% des parts de la SCI Tour La Villette, propriétaire de la Tour La Villette à Aubervilliers (93), 6 rue Emile Reynaud à Paris 19ème.

Les travaux d'aménagement débuteront au second semestre 2022 pour une livraison avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

"Fidèles à notre stratégie d'investissement de long terme, l'acquisition de la Tour de la Villette constitue un marqueur fort de notre développement. En plus de consolider notre ancrage historique dans le 93, elle va nous permettre de mettre en avant toute notre expertise et notre savoir-faire pour revaloriser un actif symbolique de la commune d'Aubervilliers. Une fois réhabilité, ce nouvel espace de vie accueillera à la fois des hébergements, des bureaux et de nouveaux services tertiaires tels que l'hôtellerie, la résidence " co-living ", des centres de santé et de loisirs. S'appuyant sur les capitaux propres importants du Groupe, récemment renforcés par l'émission d'emprunts obligataires, cette acquisition correspond à l'ambition forte d'EURASIA GROUPE de contribuer à la valorisation des territoires franciliens et répondre aux nouveaux enjeux du futur "Grand Paris", a déclaré Wang Hsueh Sheng, Président Directeur Général d'EURASIA GROUPE.