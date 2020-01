Euler Hermes présente son scénario économique pour l'économie française en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euler Hermes présente son scénario économique pour l'économie française en 2020 : La croissance économique française atteindra +1,2% en 2020, stable par rapport à 2019. Pas d'accélération donc, mais une performance supérieure à celle de la zone euro (+1%) et de l'Allemagne (+0,6%).

La croissance économique française sera portée en 2020 par un léger rebond de la consommation des ménages (de 0,2 point à +1,4%) et par un investissement des entreprises qui reste dynamique malgré une décélération importante.

Côté entreprises toujours, les perspectives sont plus inquiétantes : (i) leurs marges devraient se contracter en 2020 de 1,3 point, et ainsi rester loin de leurs niveaux d'avant-crise (33%) ; (ii) leur endettement va continuer de se creuser (+2 points) et atteindra ainsi un niveau historique de 76% du PIB ; (iii) la croissance de la demande externe sera divisée par deux en 2020 par rapport à 2019 (+8 MdsE seulement)

Pour toutes ces raisons, la trésorerie des entreprises françaises sera sous pression cette année. Ainsi, en 2020, les défaillances d'entreprises françaises arrêteront de reculer pour la première fois depuis 4 ans, et se maintiendront à un niveau supérieur de 13% à celui d'avant-crise, précise Euler Hermes...