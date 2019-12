Euler Hermes : partenariat avec la fintech Moment

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euler Hermes, leader mondial de l'assurance-crédit, annonce son partenariat avec Moment, une plateforme d'assurance à la facture contre le retard de paiement, permettant aux TPE-PME d'être payées à l'échéance prévue.

Avec ce partenariat, Moment et Euler Hermes souhaitent s'affirmer comme les partenaires de référence des TPE-PME en cas de défaut ou de retard de paiement, véritable frein à leur développement voire à leur existence : en France, selon l'Observatoire des délais de paiement, 25% des faillites de TPE-PME (qui représentent au total 3,7 millions de salariés) sont dues à des retards de paiement. Le service a été conçu pour répondre à leurs exigences spécifiques : l'assurance est à la facture, sans engagement, le prix est transparent et fixe, et la plateforme s'intègre facilement au logiciel de facturation existant dans l'entreprise cliente (ex : Sellsy, Quickbooks).

Avec ce partenariat doublé d'un investissement de 1,5 million d'euros structuré par Idinvest Partners, Euler Hermes franchit une nouvelle étape de son plan stratégique "Confidence to be Bold" en poursuivant son expansion vers des produits innovants et de nouveaux marchés...