Euler Hermes : le résultat net ajusté part du groupe s'élève à 451 ME









(Boursier.com) — Euler Hermes fait part d'une croissance pour toutes les régions et les lignes d'activité en 2019. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 2.913 millions d'euros, en hausse de 7% à taux de change constant.

Le ratio combiné net d'Euler Hermes s'établit à 79,9% en 2019 (+1,2 point). Le résultat opérationnel d'Euler Hermes ressort à 475 millions d'euros en 2019 (+10%).

Un bénéfice net ajusté par action est de 1,02 euro, en hausse de 6,3% par rapport à l'exercice précédent

Les charges financières nettes ont atteint au total 118,6 millions d'euros contre 93,2 millions d'euros en 2018, reflétant l'impact d'IFRS 16, et un impact plus négatif du taux de change (10 millions d'euros contre 5,7 millions d'euros en 2018) du fait de l'appréciation du dollar américain et de l'euro face aux devises de la plupart des marchés émergents.

Le coût financier net a augmenté passant à 100,2 millions d'euros (contre 82,5 millions d'euros en 2018), principalement pour les raisons suivantes : (i) l'impact lié à l'application d'IFRS 16 (16,8 millions d'euros) ; (ii) une légère augmentation de l'endettement moyen, à cause d'une anticipation du refinancement, compensé dans une certaine mesure par un coût moyen de la dette plus faible (2,8% contre 3%).

Les autres éléments (dont le coût des régimes de retraite et les autres charges financières) représentent 8,4 millions d'euros, en hausse par rapport aux 5,0 millions d'euros de 2018.

La charge d'impôt s'élève à 210,7 millions d'euros en 2019, contre 189,3 millions d'euros en 2018.

Ceci représente un Taux Effectif d'Impôt (TEI) de 34,9% pour l'exercice, par rapport à 34,8% en 2018.

Le TEI ajusté est de 33,1%, en diminution de 20 points de base par rapport à 2018. La baisse résulte notamment des nouvelles règles de déduction fiscale des intérêts applicables en France depuis 2019.

Le résultat net part du Groupe sur la période a atteint 367,9 millions d'euros, en progression de 10,6% contre 332,6 millions d'euros en 2018.

Le Bénéfice Par Action (BPA) est de 0,83 euro, en hausse de 9,2% par rapport à 0,76 euro en 2018

Le résultat net ajusté part du Groupe s'élève au total à 451 millions d'euros, en progression de 8,1% par rapport aux 417,2 millions d'euros de 2018.

Le BPA ajusté est de 1,02 euro, en hausse de 6,3% par rapport à 2018.

Le flux de trésorerie disponible ressort à 617,9 millions d'euros, en forte amélioration de + 29,2%.

En 2019, Euler Hermes s'est encore montré particulièrement actif en matière de transformation : lancement du nouveau portail client MyEH, accélération du Datalab qui compte désormais 33 collaborateurs, ouverture d'un portail Open Data et de l'application Trade Match donnant accès à des millions d'informations exclusives. Enfin, Euler Hermes est devenu le premier assureur-crédit à prendre en compte les risques ESG dans son analyse du risque pays.

Perspectives

En 2020, le Groupe prévoit une croissance organique positive, avec une dynamique forte en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, une croissance modérée en Europe, et des conditions plus difficiles aux États-Unis et en Chine.

S'agissant du Covid-19, le Groupe suit la situation de près. Dans les circonstances actuelles, le Groupe s'attend, au T1 2020, à un impact négatif sur la croissance de son activité Biens de consommation à cause des mesures de confinement...

"Nous pouvons être très fiers des réalisations de l'année dernière : non seulement nos résultats annuels de 2019 sont excellents, mais nous avons aussi clairement accéléré en matière d'innovation et de développement commercial. Notre transformation est sur la bonne voie, avec une très grande variété d'initiatives dans de nombreux pays. Grâce à nos investissements et à l'engagement quotidien de nos collaborateurs dans le monde entier, nous sommes l'assureur-crédit le plus innovant et parvenons ainsi à réinventer le monde de la finance d'entreprise. Pendant que nous menons cette transformation, nous devons également rester attentifs aux défis croissants auxquels font face nos clients : ralentissement de la croissance économique, tensions politiques et commerciales, résurgence inquiétante des défaillances d'entreprises, et désormais, impact économique de l'épidémie Covid-19. Ce contexte implique des risques à l'export accrus pour les entreprises, avec une plus grande incertitude. Plus que jamais, les entreprises doivent faire preuve de sélection et de prévention dans leur politique de credit management", a commenté Wilfried Verstraete, Président du Directoire d'Euler Hermes.

