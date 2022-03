(Boursier.com) — "Aujourd 'hui, nous débutons un nouveau chapitre de notre histoire : Euler Hermes, le leader mondial de l'assurance crédit, devient Allianz Trade. Une évolution naturelle, étant donné que nous faisons pleinement partie du Groupe Allianz depuis 2018. Nous abordons l'avenir en toute confiance, en restant fidèle à notre mission" commente le groupe.

"Depuis plus de 100 ans, avec nos solutions d'assurance-crédit et de caution, nous délivrons aux entreprises de toutes tailles des outils puissants pour les aider à développer leur activité et à protéger leurs actifs. Notre objectif a toujours été d'anticiper et de limiter les risques grâce à notre réseau de collecte d'informations, afin d'aider les entreprises à échanger en toute confiance. Notre connaissance approfondie des marchés et des cycles économiques, combinée à notre capacité d'analyse prédictive, s'appuyant sur un très grand nombre de données sur les entreprises, permet à nos clients de toujours garder une longueur d'avance".

"Nous sommes le leader mondial de l'assurance-crédit et sommes présents dans 52 pays, avec plus de 5.500 collaborateurs" poursuit la direction.

"Changer de nom et devenir Allianz Trade, c'est renforcer davantage notre position d'acteur international. Avec ce nouveau nom, nous bénéficierons encore plus de la réputation et de la solidité du Groupe Allianz, qui dispose d'un vaste réseau international d'expertise" commente le groupe.