Euler Hermes lance une solution d'assurance engagée pour encourager le développement de l'économie verte

(Boursier.com) — Euler Hermes Transactional Cover Unit (TCU) lance 'Green2Green Single Risk', une nouvelle solution d'assurance-crédit moyen terme. Cette solution innovante contribue à lutter contre le changement climatique en assurant le financement des transactions vertes et en s'engageant à réinjecter les primes d'assurance payées dans le cadre de ce produit dans des obligations vertes certifiées (Green Bonds).

Selon l'OCDE, 6.350 MdsE de nouveaux investissements seront nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris d'ici 2030. Les ressources du secteur public ne seront pas suffisantes pour y parvenir, et la participation du secteur financier est en ce sens cruciale.

Ces dernières années, Euler Hermes, le leader mondial de l'assurance-crédit, a développé une solide expertise sur les problématiques ESG (Environnement, Société, Gouvernance) et une approche globale en intégrant les questions environnementales dans l'ensemble de ses activités. Le Groupe Euler Hermes poursuit sur cette lancée et accroît ses efforts en la matière en lançant Green2Green Single Risk. Avec cette solution novatrice, Euler Hermes soutient directement la croissance des clients TCU dans le secteur de la finance verte...