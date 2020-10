Euler Hermes lance 'MyEH'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euler Hermes, le leader mondial de l'assurance-crédit, lance MyEH, un nouveau portail en ligne à destination de ses clients et partenaires courtiers. Cette nouvelle plateforme, lancée dès aujourd'hui en France, sera déployée dans le monde entier tout au long de l'année. Avec MyEH, Euler Hermes souhaite offrir à ses clients et courtiers un outil à 360 degrés qui leur permettra de gérer leurs contrats d'assurance-crédit et d'optimiser leur politique de credit management.

La mission de MyEH est d'offrir aux clients d'Euler Hermes une gestion simplifiée et dynamique de leur contrat d'assurance-crédit, pour optimiser la gestion de leur poste clients, au travers de différentes fonctionnalités.

-Rapidité : avec MyEH, la saisie et la gestion des demandes de garantie sont beaucoup plus rapides, grâce à des moteurs de recherche performants et proposants de nombreux filtres.

-Instantanéité : pour une entreprise donnée, les clients d'Euler Hermes reçoivent une réponse immédiate sur leur niveau de garantie minimum.

-Efficacité : avec MyEH, les clients d'Euler Hermes peuvent suivre en temps réel l'évolution du risque crédit relatif à leur portefeuille clients et l'état de leurs dossiers contentieux.

-Accessibilité : MyEH est accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, et propose un design optimisé et un parcours utilisateur fluide.

"MyEH simplifie l'utilisation du contrat d'assurance-crédit, regroupe toutes les informations nécessaires à une bonne gestion de son poste client et offre aux utilisateurs une vision synthétique du risque de crédit de leur portefeuille d'acheteurs. Il s'agit d'un véritable assistant en matière de credit management pour les entreprises", résume Florence Titin-Snaider, Directrice Marketing d'Euler Hermes France.

Ce nouveau portail a également pour vocation de simplifier les relations entre Euler Hermes et ses partenaires courtiers. MyEH est une véritable interface de travail sur laquelle les courtiers peuvent retrouver l'ensemble des informations contractuelles et business relatives à leurs clients communs avec Euler Hermes. La plateforme leur propose également de nombreuses formations concernant le secteur de la finance d'entreprise, et une multitude d'informations sur la conjoncture économique et le cadre légal entourant le monde de l'assurance-crédit.

Une solution co-construite avec des clients et des courtiers

Le développement de MyEH s'inscrit dans un plan global de transformation autour de l'expérience clients, intitulé True Customer Centricity. Afin de développer un portail correspondant parfaitement aux attentes de ses clients et partenaires courtiers et de leur offrir une expérience utilisateur (UX) optimale, Euler Hermes a inclus ces derniers dans la construction de la solution.

"La meilleure façon de répondre au besoin d'une cible, c'est de lui demander directement ce qu'elle attend. C'est pourquoi nous avons décidé de co-construire MyEH avec nos clients et partenaires courtiers. Tout au long du projet, nous avons mené plus de 200 interactions avec eux sous forme d'interviews et d'ateliers de travail. Ces échanges nous ont permis d'identifier les pain points du parcours utilisateur actuel et d'y remédier avec MyEH. Grâce à cette démarche collaborative, nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à nos assurés et courtiers une plateforme en ligne qui colle parfaitement à leurs attentes, à savoir de la personnalisation, de la flexibilité et de la simplicité ", explique Florence Titin-Snaider.