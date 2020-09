Euler Hermes : Florence Lecoutre nommée au Directoire

(Boursier.com) — Euler Hermes, le leader mondial de l'assurance-crédit, annonce la nomination de Florence Lecoutre au Directoire du Groupe Euler Hermes, en remplacement de Virginie Fauvel, qui quitte la société pour relever un nouveau défi professionnel. Florence Lecoutre, actuellement Directrice des Ressources Humaines du Groupe Euler Hermes, prendra ses nouvelles fonctions dès l'obtention de l'approbation des autorités de tutelle.

Dans ses nouvelles fonctions, Florence Lecoutre aura la responsabilité de l'ensemble des équipes Transformation, Ressources Humaines, Communication et Corporate Responsibility. Elle sera également responsable de la région Amériques d'Euler Hermes. En supervisant le Datalab et les équipes de la Digital Agency, Florence accélérera la transformation du Groupe Euler Hermes vers une approche totalement data-driven, et identifiera de nouvelles opportunités de partenariats et d'investissements pour développer des offres innovantes. Elle continuera également d'introduire chez Euler Hermes une culture de la formation en continu, tout en renforçant le rôle central des collaborateurs dans la transformation de l'entreprise. Toujours dans cette optique de transformation, Florence pilotera la mise en place généralisée d'un nouveau modèle de travail. Une initiative stratégique, inspirée par la période actuelle et la crise Covid-19, qui vise à développer une culture du travail flexible et à renforcer la digitalisation au sein de toute l'entreprise. Enfin, elle dirigera aussi la nouvelle stratégie ESG du Groupe Euler Hermes. Dans un contexte de transition vers un monde décarbonné, l'enjeu sera de sensibiliser sur l'importance des critères ESG, et d'étudier la corrélation entre ces critères et la solvabilité des entreprises, afin de faire évoluer les standards dans le secteur.

Florence Lecoutre, 52 ans, est diplômée d'un Master en Mathématiques et Sciences Informatiques de l'INSA Lyon, et d'un Executive Diploma de l'Université de Georgetown. Elle débute sa carrière dans le management des systèmes d'informations. Elle rejoint Euler Hermes à Londres en 1997, avant de prendre la tête du département IT de l'entreprise en Belgique et en France. Entre 2009 et 2015, elle occupe le poste de Directrice des Systèmes d'Informations du Groupe Euler Hermes.

Après une année sabbatique passée à l'Université de Georgetown, elle effectue son retour au sein du Groupe Euler Hermes en 2016, en qualité de Directrice des Ressources Humaines. A ce poste, elle lance des initiatives RH majeures, comme l'introduction d'une culture de la formation en continu et la promotion du développement personnel des compétences. Investir dans les collaborateurs est primordial pour soutenir la stratégie de transformation digitale et culturelle de l'entreprise.

"C'est un privilège d'accepter ce poste et de rejoindre le Directoire du Groupe Euler Hermes. Je veux remercier mes équipes pour leur soutien toutes ces années, et je suis enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles équipes. Avec autant d'experts différents et talentueux, je suis persuadée que tous ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets en matière de transformation digitale, de culture d'entreprise et de responsabilité sociétale", a déclaré Florence Lecoutre, membre du Directoire du Groupe Euler Hermes.