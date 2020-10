Etats-Unis : un panel antitrust recommande de démanteler les Gafa

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Congrès américain devrait envisager de démanteler les géants d'internet et de limiter leurs possibilités d'acquisition, selon un rapport parlementaire américain très attendu, publié mardi.

Ce rapport de la sous-commission antitrust de la Chambre de représentants conclut que les géants de la "Big Tech" représentent une "menace grave pour les marchés", qui pourrait nécessiter de les scinder en plusieurs sociétés et de limiter leurs acquisitions.

Ces sociétés, dont Alphabet (Google), Apple, Facebook ou Amazon, "sont devenues des monopoles tels que nous en avons connus dans le passé avec les barons du pétrole et les géants des chemins de fer", a estimé le démocrate David Cicilline, président de la sous-commission de la Chambre en charge du droit antitrust, commercial et administratif, auteur du rapport.

Ce panel antitrust a auditionné pendant plus d'un an et à de nombreuse reprises les dirigeants des "Gafa" au sujet de leurs pratiques commerciales avant de rédiger ses conclusions.

Les Gafa en berne à Wall Street mardi soir

A Wall Street, les grands groupes technologiques ont fini en nette baisse mardi soir après ces informations, dans un marché déprimé par ailleurs par le report d'un nouveau plan de soutien budgétaire après l'élection américaine du 3 novembre. Alphabet (Google) a chuté de 2,1%, Apple a perdu 2,8%, Facebook a lâché 2,2% et Amazon a perdu 3,1%

On ignore encore combien d'élus républicains (minoritaires à la Chambre, mais majoritaires au Sénat) sont prêts à soutenir le rapport de la sous-commission, en sachant qu'un soutien bi-partisan est généralement nécessaire pour que les recommandations et les propositions aient un impact important.

Les élections du 3 novembre prochain aux Etats-Unis pourraient aussi changer la donne, si les équilibres au sein des deux chambres en étaient modifiés. La Chambre sera entièrement renouvelée à cette occasion et le Sénat sera renouvelé à un tiers, en même temps que se tiendra l'élection présidentielle qui oppose Donald Trump au démocrate Joe Biden.