Etats-Unis : suppressions massives d'emploi chez les détaillants

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boutiques, grands magasins, centres commerciaux... Déjà assailli depuis des années par l'e-commerce, le secteur de la distribution non alimentaire est désormais laminé aux Etats-Unis par le coronavirus, une crise sans précédent qui a fait fermer la quasi-totalité des points de vente et entraîne des milliers de mises à pied de salariés...

Le secteur fait partie des plus malmenés à Wall Street ces dernières semaines. Ainsi, depuis un mois, les actions des grands magasins américains sont en chute libre : -58% pour Kohl's, -59% pour Macy's, -47% pour JC Penney et -54% pour Nordstrom.

Chômage pour des centaines de milliers de salariés

Kohl's et Macy's ont annoncé tous deux lundi la mise en congé forcé de la majorité de leurs salariés, en raison de la fermeture de leurs points de vente liée aux mesures de confinement prises par les Etats face au Covid-19. Leurs sites de vente en ligne continueront d'opérer pendant la crise, ont précisé les deux distributeurs. Kohl's emploie 120.000 salariés, dont 80.000 seront placés en chômage. Macy's qui emploie 125.000 salariés n'a pas précisé combien seraient concernés.

Le grands magasins de luxe Neiman Marcus ont eux aussi fait savoir que la majorité de leurs 14.000 employés seraient mis en congé du 5 au 30 avril.

Un autre acteur du secteur, la chaîne de magasins de vêtements Gap, a lui aussi annoncé la mise au chômage de près de 80.000 de ses 129.000 employés, dans ses magasins Gap, Banana Republic et Old Navy.

Ces annonces en série sont de mauvais augure pour les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. En effet, le secteur de la vente de détail emploie un salarié sur quatre aux Etats-Unis.

Ligne de crédit mobilisées, économies à tous les étages

Sur le plan financier, Macy's a annoncé la semaine dernière le retrait de la totalité de sa ligne de crédit bancaire de 1,5 milliard de dollars, et Kohl's a fait de même ce lundi, avec sa ligne de crédit renouvelable de 1 Md$.

Kohl's a pris de nombreuses autres mesures de réduction des dépenses afin de préserver sa trésorerie face à la crise actuelle : baisse de 500 millions de dollars des projets d'investissement, baisse des frais de fonctionnement, suspension du programme de rachats d'actions. En outre, le groupe réexamine la distribution de dividendes.

Dégâts considérables en vue pour les secteur

Selon les analystes de Cowen, Macy's et Kohl's ne disposent que d'environ 5 mois de liquidités, ce qui les rend vulnérables à une fermeture prolongée de leurs magasins en raison de la pandémie. JC Penney et Nordstrom sont dans une position un peu meilleure avec suffisamment de liquidités pour tenir 8 mois, selon Cowen.

De son côté, Moody's estime que le secteur des grands magasins et du prêt à porter pourrait perdre aux Etats-Unis 40% de son résultat d'exploitation cette année en raison du coronavirus.

En raison des mesures de confinement, la plupart des détaillants non alimentaires américains ont fermé leurs magasins aux Etats-Unis, dont Nike, Foot Locker, Adidas, L Brands, Abercrombie & Fitch, GAP, Bed Bath & Beyond, et Apple... De nombreux centres commerciaux ont aussi fermé, dont ceux gérés par Unibail-Rodamco-Westfield (Unibail-WFD), Taubman Centers, Simon Property Group et Macerich.

La distribution alimentaire et l'e-commerce profitent de la crise

A l'inverse, les distributeurs alimentaires comme Walmart, Costco Wholesale ou Target ont vu leurs ventes s'envoler depuis le début de la crise de coronavirus, les Américains se précipitant pour faire des réserves.

En Bourse, l'action Walmart est stable sur le mois écoulé, Costco perd 6% et Target cède 11%, alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont perdu plus de 15%. Le géant de la vente en ligne Amazon est de son côté parvenu a gagner +0,2% en un mois et avance de 6% depuis le début de l'année.