Etats-Unis : les bancaires partagées entre Volcker et les "stress tests"

(Boursier.com) — Le secteur bancaire a bondi jeudi à Wall Street, saluant un assouplissement annoncé de la règle Volcker. Mais après la clôture, la publication des résultats des "stress tests" annuels de la Réserve fédérale a entraîné une correction du secteur. Dans un contexte de crise du Covid-19, la Fed entend en effet limiter les dividendes et geler les rachats d'actions des banques au 3e trimestre.

A la clôture, JP Morgan Chase a bondi de 3,4%, Goldman Sachs de 4,5%, Wells Fargo de 4,7%, Bank of America de 3,8%, Citigroup de 3,6% et Morgan Stanley a grimpé de 3,9%. Selon la chaîne 'CNBC', qui cite des responsables de la FDIC, l'agence fédérale en charge de garantir les dépôts bancaires, les banques seront bientôt autorisées à investir plus largement dans des fonds de capital investissement. En outre, le montant des garanties en cash pour les opérations sur les dérivés entre filiales d'une même banque sera réduit, ce qui pourrait libérer des milliards de dollars pour l'industrie bancaire.

A Paris, le secteur bancaire avait lui aussi terminé en nette hausse jeudi, après ces informations. Natixis a bondi de 7,6%, la Société Générale a pris 3,46% et BNP Paribas a avancé de 1,9%, le Crédit agricole a grimpé de 3% et Amundi de 2,9%.

Dividendes plafonnés et rachats d'actions suspendus au 3e trimestre

Toutefois, après la clôture, la Réserve fédérale a fait des annonces moins favorables aux banques américaines. A la suite de ses derniers "stress tests" annuels, la Fed a ainsi plafonné le versement de dividendes par les banques, qui ne devront pas dépasser au 3e trimestre leur niveau du 2e trimestre. En outre, la Fed a suspendu pour le 3e trimestre les programmes de rachat d'actions dans le secteur, en raison des risques liés à la récession engendrée par la pandémie de coronavirus.

Dans les échanges électroniques après la clôture, les titres du secteur ont reperdu une partie de leurs gains, suite à la publication des "stress tests" : -1,7% pour JP Morgan Chase, -3,7% pour Goldman Sachs, -3,4% pour Wells Fargo et -1,5% pour Bank of America. Morgan Stanley (+1,5%) et Citigroup (+0,4%) ont pour leur part continué de progresser.

Les banques US pourraient perdre 700 Mds$ en mauvaises créances

Les tests de résistance de la Fed ont été effectués sur 34 établissements financiers pour tester leur solidité financière face aux différents scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus.

Dans le scénario du pire, à savoir une reprise en "W", les 34 établissements pourraient subir jusqu'à 700 milliards de dollars de pertes liées à des créances non remboursées.

La Fed estime que les banques devraient être en mesure de résister à une récession sévère et prolongée, mais que celle-ci pousserait tout de même plusieurs d'entre elles à des niveaux proches des exigences minimales de fonds propres. La banque centrale a donc décidé de limiter les décaissements des banques en faveur de leurs actionnaires sur les mois à venir.