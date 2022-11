Estée Lauder : vers un rachat de Tom Ford ?

(Boursier.com) — Estée Lauder se rapprocherait d'une acquisition de Tom Ford dans le cadre d'une opération de près de 2,8 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal, selon lequel le groupe new-yorkais de production et distribution de produits de soins et cosmétiques l'emporterait ainsi en devançant Kering. L'accord pourrait donc bien être imminent entre Estée Lauder et Tom Ford, selon les personnes familières de la question citées par le WSJ. Ce deal s'appuierait sur un accord de licence de longue date et marquerait la plus grande acquisition jamais réalisée par le géant américain des cosmétiques, selon des personnes proches du dossier. Le Français Kering était pourtant sur le point de remporter l'enchère au début du mois, ajoute le Wall Street Journal. Le Financial Times avait précisé quant à lui vendredi qu'Estée Lauder était désormais favori pour ce rachat de Tom Ford.