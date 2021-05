Estée Lauder : ventes décevantes, le titre baisse

Estée Lauder : ventes décevantes, le titre baisse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Estée Lauder recule en pré-séance à Wall Street, plombé par des revenus inférieurs aux attentes sur les trois mois clos fin mars. Sur son troisième trimestre fiscal, le groupe new-yorkais actif dans les produits cosmétiques et de soins a réalisé des ventes nettes de 3,86 milliards de dollars, en hausse de 16% (+13% à change constant), là où les analystes tablaient sur 3,94 Mds$. La firme a enregistré un bénéfice net de 456 M$ ou 1,24$ par titre contre une perte de 6 M$ et 2 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,62$ contre 1,33$ attendu. La marge brute s'est effritée de 2 pb en séquentiel à 75,7% contre un consensus positionné à 77,03%. Le groupe continue à souffrir de la crise, notamment en raison du développement du télétravail et de la moindre demande de produits de maquillage.

Sur l'ensemble de l'exercice, le management mise sur un bpa ajusté compris entre 6,05 et 6,15$ pour des ventes nettes en croissance de 11 à 12%.