Estée Lauder : sanctionné après son avertissement sur résultats

(Boursier.com) — Estée Lauder chute de 10% en avant-Bourse à Wall Street après avoir lancé un avertissement sur ses résultats, les restrictions liées au Covid-19 en Chine grevant la demande pour les produits de luxe tout comme la guerre en Ukraine et ses multiples conséquences. Le groupe anticipe désormais un bpa ajusté 2022 compris entre 7,05 et 7,15$ contre une précédente fourchette allant de 7,43$ à 7,58$, et 7,57$ de consensus. La croissance devrait s'établir entre 7 et 9% contre +13 à +16% visés auparavant. Au troisième trimestre de son exercice décalé, la société a réalisé un bpa ajusté de 1,90$ contre 1,62$ un an plus tôt et un consensus logé à 1,67$. Les ventes nettes ajustées ont augmenté de 9,6% à 4,25 Mds$ (+11% à change constant), légèrement en-deçà des attendes des analystes (4,32 Mds$).