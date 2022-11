Estée Lauder s'offre Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Estée Lauder, le géant américain des produits de soins et cosmétiques, a annoncé hier soir avoir accepté l'acquisition de la marque Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars. Il s'agit du plus important deal à ce stade pour Estée, qui vendait déjà des produits de beauté et fragrances Tom Ford. Les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives la semaine dernière. Estée Lauder rafle donc la mise face à des rivaux tels que Kering. L'Américain entend financer l'opération par une combinaison de cash, dette, et 300 millions de paiements différés aux vendeurs qui seront dus à partir de juillet 2025. Le directeur général, Tom Ford, continuera d'être le visionnaire créatif de la marque.