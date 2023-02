Estée Lauder retombe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Estée Lauder cède 4% avant bourse à Wall Street. Le géant new-yorkais des produits de beauté table sur une baisse des ventes annuelle moins importante que prévu, grâce à une demande résiliente pour ses produits de soins de la peau et ses parfums et à une reprise attendue sur le marché chinois. Estée Lauder s'attend à ce que les ventes nettes de 2023 reculent entre 5% et 7%, par rapport à ses prévisions précédentes d'une baisse logée entre 6% et 8%. Cependant, Estée prévoit une baisse du bénéfice annuel ajusté par action allant de 27% à 29%, ce qui constitue un avertissement, puisque la guidance antérieure allait de -19% à -21%. Le groupe évoque l'impact d'un dollar plus fort. Pour le trimestre clos, deuxième trimestre fiscal 2023, les ventes ont reculé de 17% à 4,62 milliards de dollars, alors que le bénéfice dilué par action a chuté de 63% à 1,09$. L'activité a corrigé de 11% en organique. Le bpa ajusté a enfin plongé de 44% à devises constantes.