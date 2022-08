Estée Lauder : prévisions un peu courtes

(Boursier.com) — Estée Lauder, le géant new-yorkais des produits de soins et cosmétiques, perd un peu de terrain avant bourse à Wall Street sur des prévisions de bénéfices trop courtes. Le groupe anticipe, pour le premier trimestre fiscal juste entamé, un bénéfice par action de 1,22 à 1,32$, inférieur aux attentes de marché. En outre, les ventes trimestrielles sont attendues en retrait de 8 à 10% en glissement annuel, sur une période affectée par l'inflation record, les perturbations de supply chain, le dollar fort et le risque de ralentissement économique, ainsi que les restrictions covid en Chine. La compagnie s'attend à ce que les ventes nettes de l'année 2023 augmentent entre 3% et 5%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une hausse de 7,6%. Le dollar fort aura aussi un impact sur les résultats annuels. Estée table sur un bénéfice ajusté annuel par action en augmentation de 5% à 7%, en dessous des estimations (+10% de consensus).

Estée Lauder a tout de même affiché, sur l'exercice clos, des ventes en croissance de 9%, pour un bénéfice dilué par action de 6,55$. La croissance organique sur l'exercice a été de 8%, alors que le bpa ajusté s'est amélioré de 12%. Les ventes totales ont été de 17,74 milliards de dollars sur cet exercice 2022 décalé, clos fin juin. Le bénéfice net a été de 2,39 milliards de dollars, contre 2,87 milliards un an avant.