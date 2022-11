Estée Lauder plonge, après des prévisions décevantes

(Boursier.com) — Estée Lauder, le concepteur américain de produits de soins et cosmétiques, décroche avant bourse à Wall Street sur des perspectives jugées décevantes. Le groupe a en effet réduit ses estimations annuelles du fait du contexte en Chine, où la politique de zéro-covid pèse sur l'activité. Le groupe new-yorkais anticipe pour l'exercice 2023 des ventes en recul de 6 à 8%, alors qu'il s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5%. Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice est désormais anticipé en déclin de 19 à 21%, alors qu'il était lui aussi auparavant attendu en augmentation. Pour le premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023, le groupe a annoncé des ventes en recul de 11% et un bénéfice dilué par action en retrait de 28% à 1,35$. Les ventes ont baissé de 5% en organique et le bpa ajusté a trébuché de 24% à devises constantes. Ainsi, les revenus trimestriels s'établissent à 3,93 milliards, pour un bénéfice net de 489 millions de dollars.