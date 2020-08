Estée Lauder ne séduit pas

(Boursier.com) — Estée Lauder corrige avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe new-yorkais de cosmétiques a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des pertes plus lourdes que prévu. La guidance financière ressort par ailleurs toujours faible. Pour le trimestre clos, la perte nette est ressortie à 462 millions de dollars, 1,28$ par titre, contre un bénéfice net de 157 millions de dollars et 43 cents par titre un an avant. La perte ajustée par action a représenté 53 cents, contre -19 cents de consensus. Les revenus ont chuté à 2,43 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 3,59 milliards un an avant et 2,45 milliards de consensus.

Pour le premier trimestre fiscal juste entamé, Estée Lauder envisage un bénéfice ajusté par action allant de 80 à 85 cents, contre 1,22$ de consensus. Le groupe a par ailleurs fait état de 1.500 à 2.000 suppressions de postes programmées dans le monde, y compris dans les points de vente, ainsi que de fermetures de magasins.