Estee Lauder grimpe malgré son 'coronavirus warning'

Estee Lauder grimpe malgré son 'coronavirus warning'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Estee Lauder progresse avant bourse à Wall Street, alors que le groupe new-yorkais de cosmétiques vient pourtant de réduire ses prévisions de profits pour l'exercice 2020 du fait notamment de la récente épidémie de coronavirus en Chine. Il s'agit en effet d'un marché clé pour le groupe, qui table désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 5,60 à 5,70$, contre une fourchette antérieure allant de 5,85 à 5,93$. Le consensus était de 5,94$ sur la période.

Pour le second trimestre fiscal 2020, clos fin décembre, le bénéfice net du groupe est ressorti à 557 millions de dollars et 1,52$ par titre, contre 573 millions un an avant. Le bpa ajusté a représenté 2,11$, contre 1,9$ de consensus. Les revenus ont totalisé 4,62 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars un an plus tôt et 4,35 milliards de consensus de marché. Le bénéfice a été dopé par l'acquisition des parts restantes de Have & Be Co. Ltd. Les ventes du troisième trimestre sont attendues stables ou en croissance de 1%, alors que le bpa ajusté devrait s'établir entre 1,82 et 1,91$.