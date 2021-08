Estée Lauder : excellentes perspectives, mais...

Estée Lauder : excellentes perspectives, mais...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Estée Lauder ne réagit pas avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de dévoiler des comptes solides et une guidance dynamique. Le géant new-yorkais des cosmétiques ne profite donc pas de ses belles annonces, alors que le secteur corrige ce jour face à la menace d'un ralentissement chinois, et que le président Xi Jinping a proposé un plan de 'prospérité commune' comprenant la régulation et la redistribution des revenus.

Sur le trimestre clos, Estée Lauder a affiché des revenus en très forte croissance de 62% à 3,94 milliards de dollars, contre 3,75 Mds$ de consensus. Les ventes de la division maquillage se sont envolées de 76%. Sur l'exercice 2021 juste clos, les revenus ont ainsi grimpé de 13%, alors que le bpa dilué s'est établi à 7,79$. Le bpa ajusté a augmenté de 54% sur l'exercice. Les ventes annuelles sont ainsi de 16,22 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net grimpe à 2,87 milliards, plus de quatre fois celui de l'exercice antérieur.

Sur l'exercice 2022, le groupe envisage désormais une croissance des ventes allant de 13% à 16%, contre 14% de consensus. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice est anticipé entre 7,23 et 7,38$, contre 7,14$ de consensus de marché.