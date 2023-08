Estée Lauder déçoit à Wall Street

(Boursier.com) — Estée Lauder, la chaîne américaine de cosmétiques, perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe table sur une performance annuelle plus faible avec la lente reprise asiatique. Le groupe s'attend à ce que les ventes de l'année 2024 augmentent de 5 à 7%, contre un consensus de 9% environ. Estée prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'année 2024 logé entre 3,50 et 3,75$, contre 4,8$ de consensus. Sur le trimestre clos, quatrième trimestre fiscal, les ventes ont atteint 3,61 milliards de dollars contre 3,56 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 3,5 milliards de dollars environ. sur l'exercice clos, les ventes ont décliné de 10%, alors que le bpa dilué a chuté de 57% à 2,79$. Les ventes ont baissé de 6% en organique et le bpa ajusté a trébuché de 49% à devises constantes. Le groupe anticipe le retour à la croissance organique et une amélioration graduelle des marges sur l'exercice entamé...