Estée Lauder de toute beauté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Estée Lauder a annoncé pour son second trimestre fiscal 2021, correspondant à la période des fêtes, un bénéfice supérieur aux attentes. Les revenus du groupe new-yorkais actif dans les produits cosmétiques et de soins sont également meilleurs que prévu. Les revenus nets ont augmenté ainsi de 5% à 4,85 milliards de dollars, alors que le bénéfice dilué par action a grimpé de 56%. Sur ce trimestre clos fin décembre, la progression de l'activité à devises constantes ressort à 3%. Estée Lauder a dégagé sur la période un bénéfice net de 873 millions de dollars, contre 557 millions un an plus tôt. Le bpa dilué net se monte à 2,37$. Le bénéfice ajusté dilué par action a quant à lui progressé de 21%. Pour le troisième trimestre, le groupe envisage une croissance de 13 à 14% des revenus nets, avec 10 à 11% d'expansion hors effets de change. Le bpa dilué net est anticipé entre 99 cents et 1,11$, alors que le bpa ajusté est espéré entre 1,10 et 1,20$.