Estée Lauder : chute historique après un nouveau warning !

(Boursier.com) — Estée Lauder s'effondre de plus de 21% à l'ouverture de Wall Street, un plongeon historique pour le géant new-yorkais des produits de beauté ! Il faut dire que le management a abaissé ses prévisions pour la troisième fois en six mois, car les voyages reprennent plus lentement que prévu en Chine, entravant la croissance d'un marché qui représente environ un tiers des revenus de l'entreprise.

Le détaillant s'attend désormais à une baisse de ses ventes annuelles d'environ 10 à 12% pour l'exercice se terminant en juin, pire que ses prévisions précédentes d'un recul de 5 à 7%. Le retour progressif et incohérent des achats de voyages en Asie provoque "des vents contraires nettement plus importants" que prévu il y a quelques mois à peine, a déclaré mercredi le directeur général Fabrizio Freda.

En excluant certains éléments exceptionnels, le bpa devrait se situer entre 3,29$ et 3,39$ sur l'ensemble de l'exercice, bien en deçà des 4,97$ attendus par les analystes. La société avait déjà abaissé ses prévisions à deux reprises en raison de la faiblesse persistante de l'activité en Chine.