Estée Lauder alerte sur ses résultats et supprime des emplois

(Boursier.com) — Estée Lauder a abaissé ses prévisions annuelles de bénéfices ce lundi, dévoilant par ailleurs un plan de restructuration dans le cadre duquel le concepteur de produits cosmétiques réduirait ses effectifs de 3 à 5%. Le programme de restructuration débutera au troisième trimestre fiscal, les charges liées étant attendues entre 500 et 700 millions de dollars avant imposition. Estée table désormais, pour l'exercice 2024, sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,08 à 2,23$, contre une fourchette antérieure allant de 2,17 à 2,42$. Pour son deuxième trimestre fiscal 2024, le groupe a affiché des ventes en recul de 7%, une activité en baisse de 8% en organique et un bénéfice ajusté en retrait à 88 cents par action. La pression sur les ventes reflète surtout les difficultés en Asie et essentiellement en Chine.