Esso : vive croissance du chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Pour les 3 premiers mois de l'année 2022, les volumes des produits raffinés vendus par Esso SAF s'élèvent à 6,2 millions de m3, en hausse de +4,8% par rapport au 1er trimestre 2021.

Les volumes vendus sur le marché intérieur (ventes en France, hors ventes directes raffinage et ventes extraterritoriales) sont en hausse de 3,9% au 1er trimestre par rapport au 1er trimestre 2021.

A fin mars 2022, le chiffre d'affaires (hors TVA) du groupe s'élève à 5,2 milliards d'euros en hausse de +66,7% par rapport au 1er trimestre 2021 reflétant la hausse des volumes et la forte hausse du prix du pétrole brut.

Dans le contexte de forte hausse du prix des matières premières, les marges brutes de raffinage ont réagi par une hausse qui s'explique par la simple réaction du marché à la baisse de l'offre, sans baisse de la demande.

La marge brute indicative de raffinage sur Brent publiée par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) du Ministère de la transition écologique s'est élevée à 48 euros/tonne en moyenne au 1er trimestre 2022 contre une moyenne de 6 euros/tonne au 1er trimestre 2021. La marge moyenne de l'année 2021 avait été de 14 euros/tonne.

A fin mars 2022, la position financière nette du groupe est négative pour un montant de -73 ME (+383 ME au 31 décembre 2021).

Perspectives

Le groupe Esso SAF est exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale. Le groupe reste concentré sur les grandes priorités stratégiques qui lui ont permis de traverser avec succès la crise pandémique et de le préparer aux mutations des marchés en cours et à venir : opérer à un niveau d'excellence ; renforcer la compétitivité de l'outil industriel ; poursuivre le développement des ventes ; se positionner pour un avenir bas carbone.

Conscient de la nécessité absolue d'aller vers un nouveau mix énergétique, le groupe Esso SAF se transforme et contribue à des solutions pour demain grâce à ses produits, à la transformation de son outil industriel et au pilotage de la transition. La Stratégie Climat du groupe s'articule autour de 4 priorités : atténuer les émissions de ses opérations et la consommation d'énergie ; fournir à ses clients des produits leur permettant de réduire leurs émissions ; déployer des solutions technologiques bas-carbone (captage et stockage du CO2, alimentations biosourcées, utilisation d'hydrogène bas-carbone) ; s'impliquer dans le débat sur les politiques énergétiques et le climat.

Pour atteindre cet objectif, le groupe Esso S.A.F. peut compter sur son intégration au groupe ExxonMobil. A ce titre, Esso SAF s'inscrit dans l'ambition d'ExxonMobil d'atteindre la neutralité Carbone à horizon 2050 pour les émissions de scope 1 et 2 pour les actifs qu'il opère.

Conflit Russie-Ukraine

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine reste un facteur d'incertitude important pour Esso, notamment concernant les conséquences potentielles sur l'approvisionnement et le prix des matières premières, notamment du pétrole et du gaz. "Il est envisageable qu'un environnement de prix élevés sur les matières premières continue d'alimenter l'inflation, ralentisse la reprise économique et, pèse sur la demande en produits pétroliers avec des conséquences potentielles sur les marges de raffinage", explique le groupe.

Pour contenir l'impact de la hausse des prix des carburants sur le consommateur final et en application du mécanisme mis en place par le gouvernement à partir du 1er avril jusqu'au 31 juillet, le groupe Esso SAF applique une remise de 15 centimes d'euro hors taxe à ses clients.

"Le groupe Esso SAF ne dispose pas d'actifs en Russie ou en Ukraine. Sa base de clientèle ne comprend pas de clients actuellement frappés de sanctions, et il ne traite qu'une faible proportion de pétrole brut en provenance ou ayant transité par la Russie. Le groupe suit avec attention l'évolution de la situation et travaille à diversifier son approvisionnement", indique le management.