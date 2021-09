Esso : retour aux bénéfices avec l'effet stocks

(Boursier.com) — Esso publie ses résultats du premier semestre. Le résultat opérationnel du groupe est un gain de 308 ME et comprend des effets stocks positifs pour 367 ME. Au premier semestre 2020, la perte opérationnelle de 661 ME comprenait des effets stocks négatifs pour 413 ME et une dépréciation exceptionnelle d'actifs de 140 ME. Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l'exercice est une perte de 59 ME incluant des effets de change opérationnels négatifs pour 15 ME. Il traduit "la bonne résilience du groupe dans un marché où le déséquilibre entre une demande en retrait et une offre toujours abondante ont fortement pesé sur les marges de raffinage". Au premier semestre 2020, le résultat opérationnel ajusté était une perte de 107 ME et comprenait des effets de change négatifs pour 8 ME. Le résultat financier est positif de 7 ME et comprend 8 ME de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est un gain de 229 ME contre une perte de 633 ME au premier semestre 2020. Au 30 juin 2021, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 445 ME et la position financière nette est négative de 181 ME. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du groupe s'élèvaient à 170 ME et la position financière nette était négative de 19 ME. Les engagements de retraite non préfinancés s'élèvent à 1.117 ME au 30 juin 2021.

Après avoir assuré avec succès la poursuite de ses opérations et démontré sa résilience pendant la crise pandémique, mais dans des conditions de marché particulièrement difficiles depuis le mois de mai 2020, le groupe Esso S.A.F. continue de se mobiliser pour faire face aux circonstances actuelles : il poursuit ses efforts d'amélioration de ses opérations tout en réduisant de façon vigoureuse ses coûts d'exploitation, et a pris la décision de reporter certains projets d'investissements. La transition énergétique va conduire à une baisse de la consommation d'énergies fossiles comme à une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l'ampleur et le rythme de transition restent incertains. Dans ce contexte, Esso poursuivra ses efforts pour sauvegarder sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels, tout en se positionnant pour un avenir moins carboné. "Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles", ajoute le groupe.