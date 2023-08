Esso publie un résultat net de 266 ME au S1

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel du groupe Esso est positif de 142 ME au 1er semestre 2023. Les effets stocks sont négatifs pour 193 ME. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel était de 1.266 ME et les effets stocks positifs pour 868 ME.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, le résultat opérationnel ajusté du 1er semestre 2023 est un gain de 335 ME, incluant des effets de change opérationnels positifs pour 5 ME. Au 1er semestre 2022, le résultat opérationnel ajusté était de 409 ME et comprenait des effets de change négatifs pour 55 ME.

Le résultat financier est positif de 14 ME (8 ME au 1er semestre 2022) et comprend 13 ME de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés, dont 111 ME de reprise de provision passée en 2022 au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité, le résultat net du groupe est de 266 ME, contre un gain de 1.075 ME au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 2.006 ME, contre 1.776 ME au 31 décembre 2022. La position financière nette est positive de 503 ME (négative de 751 ME au 31 décembre 2022). Cette amélioration résulte de la capacité d'autofinancement positive et de la baisse du besoin en fonds de roulement dont le niveau à fin 2022 avait été impacté par les achats de bruts nécessaires au redémarrage des raffineries après le mouvement social du troisième trimestre 2022. Les engagements de retraite non préfinancés s'élèvent à 618 ME au 30 juin 2023.

Performance opérationnelle

7,1 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le Groupe au cours du 1er semestre 2023, en baisse de 13 % par rapport au 1er semestre 2022. Cette baisse s'explique par la contraction de la demande et les mouvements sociaux contre la réforme des retraites qui ont fortement impacté la chaine logistique pétrolière, en particulier les blocages des installations portuaires qui permettent d'alimenter les raffineries en pétrole brut.

Les ventes de produits raffinés s'élèvent à 10,8 millions de m3 et sont en baisse de 14,8% par rapport au 1er semestre 2022, tandis que les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en baisse de 14,7%, dans un contexte de fléchissement de la demande après le fort rebond observé post-pandémie et impacté par les mouvements sociaux liés à la contestation de la réforme des retraites au niveau national (le marché des produits pétroliers estimé à 31,7 Mt selon le Comité Professionnel du Pétrole, est en baisse de 5,4% sur les 5 premiers mois de 2023 par rapport à 2022).

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 9,3 milliards d'euros, en baisse de 23% par rapport au 1er semestre 2022, reflétant la baisse des cours des produits pétroliers et des volumes de ventes.

Activité du semestre

Le groupe Esso S.A.F. a annoncé avoir conclu un accord avec EG Group pour convertir au minimum 200 stations-service actuellement à l'enseigne BP à la marque Esso d'ici à fin décembre 2024... Le groupe poursuit ainsi l'extension du maillage de sa marque sur le territoire et cet accord lui permettra d'atteindre une part de marché dans la distribution de carburants en France proche de 8% avec environ 800 stations-service à la marque Esso.

Plusieurs unités de la raffinerie de Gravenchon ont été arrêtées dans le cadre d'arrêts périodiques pour maintenance (remplacements de catalyseurs et opérations de décokage des tours de distillations sous vide).

Plus de 19.000 tonnes de déchets de biomasse non alimentaire ont été traitées pour produire avec succès des bio-carburants à la raffinerie de Gravenchon.

Esso S.A.F. s'est engagé dès 2021 avec d'autres industriels majeurs dans une étude pour le captage et le stockage de CO2 (CCS) visant à décarboner le bassin industriel normand. En mai 2022 la gouvernance du consortium CCS de l'Axe Seine a été formalisée, et au 1er semestre 2023 le ministre de l'industrie a annoncé le soutien de l'État au projet sous la forme d'un cofinancement des études.

Charles Amyot, Président et Directeur Général d'Esso S.A.F. a déclaré : "Le groupe Esso S.A.F. a réalisé un résultat opérationnel solide grâce notamment à l'engagement de nos équipes, dans un contexte de mouvements sociaux contre la réforme des retraites et de normalisation des marchés suite aux sanctions contre la Russie. Ces résultats, auxquels ont contribué une bonne maîtrise des coûts, nous permettent de continuer à travailler sereinement à la transformation du groupe dans un environnement économique et géopolitique qui reste incertain."

Environnement économique

Le prix du pétrole brut s'est élevé en moyenne à 80$ (74 euros) par baril de Brent au 1er semestre 2023 contre 107$ (97 euros) au 1er semestre 2022. En juin 2023, le prix moyen du baril de Brent était de 75$ (69 EUR) contre 81$ (77 EUR) en décembre 2022 (Source : DGEC).

La parité euro-dollar s'est établie en moyenne au 1er semestre 2023 à 1,08 $/EUR contre 1,09 $/EUR au 1er semestre 2022.

L'indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publié par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat s'est établi en moyenne à 61 EUR/tonne (EUR/t) pour le 1er semestre 2023, contre 98 EUR/t au 1er semestre 2022.